Luca Madonia in concerto alla ‘Scurata’ delle Saline Genna di Marsala

Una mu­si­ca fat­ta di im­ma­gi­ni ed evo­ca­zio­ni, di ri­cer­ca e vi­sio­ne che vede Luca Ma­do­nia im­pe­gna­to da­gli anni ’80, os­sia da­gli esor­di con i De­no­vo, fino ad oggi, pas­san­do dal San­re­mo in cui par­te­ci­pò con Fran­co Bat­tia­to con il bra­no cult “L’a­lie­no”. Si in­ti­to­la “La mia sto­ria” il con­cer­to di Luca Ma­do­nia in trio acu­sti­co che si ter­rà il pros­si­mo 13 ago­sto alle ore 19 al­l’in­ter­no del­la VII edi­zio­ne del­la Ras­se­gna “’a Scu­ra­ta Cun­ti e Can­ti al ca­lar del Sole” Me­mo­rial En­ri­co Rus­so, ma­ni­fe­sta­zio­ne idea­ta e or­ga­niz­za­ta dal Mo­vi­men­to ar­ti­sti­co cul­tu­ra­le cit­tà di Mar­sa­la – M.A.C.

Bi­gliet­ti zona A 25,00 + dp zona B 20,00 + dp pres­so l’a­gen­zia “I Viag­gi del­lo Sta­gno­ne”, in via dei Mil­le n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) op­pu­re on line su https://​mac.or­ga­niz­za­to­ri.18­tic­ke­ts.it/​event/​35776 o an­che su https://​www.ciao­tic­ke­ts.com/​it/​bi­gliet­ti/​luca-ma­do­nia-la-mia-sto­ria

Pres­so l’a­gen­zia “I Viag­gi del­lo Sta­gno­ne” è pos­si­bi­le ac­qui­sta­re un ab­bo­na­men­to. Sarà inol­tre pos­si­bi­le fare i bi­gliet­ti usu­fruen­do del­la car­ta del do­cen­te – bo­nus cul­tu­ra.