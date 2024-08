La tanto attesa e desiderata conferma da parte della LND Sicilia è arrivata: l’ASD Valderice Calcio 2013 grazie ai ripescaggi effettuati è ora in Promozione. Come scrive la società sul suo profilo Facebook è “… il giusto regalo per chi nel lontano 2013 ha avuto il coraggio e la voglia di ripartire. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per difenderla e custodirla” affermano.