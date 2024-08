Alcamo avrà un nuovo ospedale in contrada San Gaetano

Dopo un lungo iter, è stato appena firmato da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Territorio e Ambiente, il decreto che autorizza la realizzazione del progetto relativo al nuovo presidio sanitario polivalente di Alcamo in contrada San Gaetano. “Dopo quest’importante passo dell’approvazione del Progetto in variante urbanistica, è decisivo che l’ASP reperisca la restante copertura finanziaria per procedere alle conseguenti attività di individuazione dell’operatore economico che realizzerà il progetto – dichiara il sindaco Domenico Surdi -. Intanto esprimo la mia soddisfazione perché adesso le procedure possono andare avanti e finalmente la nostra Città potrà dotarsi, dopo tanti anni di attesa, di un nuovo e moderno polo ospedaliero, con funzioni ambulatoriali, di intervento, diagnostica e pronto soccorso. La realizzazione del nuovo ospedale in c/da San Gaetano riveste un’importanza fondamentale per la salute pubblica non solo per la collettività alcamese, ma per tutto il comprensorio. Infine un ringraziamento al Consiglio comunale e a tutti coloro i quali hanno contribuito a questo risultato”.