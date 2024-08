Si traveste da donna e ruba cellulari, arrestato un cittadino bulgaro

Agenti della Squadra mobile della Questura di Catania hanno notificato in prigione dove si trovava detenuto per altri reati, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Irina Nikola Iacela, un bulgaro di 27 anni, per due rapine, una delle quali commessa con lesioni personali aggravate, e per un furto con destrezza. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe commesso i reati contestati tra marzo maggio scorsi nella zona della Stazione centrale. Il primo episodio risale al 27 marzo quando due uomini sono stati picchiati da persona dell’Est Europa per rubare loro un cellulare, procurando alle vittime delle lesioni, rendendo necessario il trasporto in ospedale per uno di loro.

Il secondo pochi giorni dopo, con vittima una donna che stava per entrare in chiesa, distratta con un pretesto, da uno straniero, che indossava vestii femminili, derubata con destrezza del cellulare, custodito nella tasca del giubbotto. Il terzo episodio lo scorso maggio, quando un uomo che stava tornando a casa è stato avvicinato da uno straniero vestito da donna che con la scusa di accendere una sigaretta è stato improvvisamente afferrato per i capelli e per il collo, subendo durante la colluttazione, la sottrazione del cellulare.

Alla sua identificazione la Squadra mobile della Questura di Catania è giunto grazie alla visione di video registrati da sistemi di sorveglianza della zona. La misura cautelare della custodia in carcere, ordinanza eseguita Polizia, è stata notificata all’indagato nella casa circondariale di Enna, dove era già detenuto per altra causa.