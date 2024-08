Marsala, il 15 e il 16 agosto chiuso il cimitero

L’Amministrazione comunale di Marsala, dopo avere sentito gli esercenti che operano negli spazi antistanti il Cimitero, ha disposto la sospensione delle attività cimiteriali nelle prossime giornate del 15 e 16 agosto.

E ciò, anche nella considerazione che sono date in cui si prevede una riduzione notevole dell’afflusso di utenza, consentendo così al personale di fruire di ferie pregresse non ancora godute per motivi di servizio. Il provvedimento sindacale demanda ai competenti dirigenti di adottare gli atti necessari affinché siano comunque garantiti i servizi in reperibilità, nonché l’ingresso delle salme da depositare nella sala mortuaria.