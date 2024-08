Dopo 10 giorni di preparazione primo test match dei ragazzi di Totò Brucculeri con l’Accademia Trapani, in vista della nuova stagione sportiva. Il primo tempo termina 2 a 1 per i trapanesi; per gli azzurri va a segno Mangiaracina. Nel secondo tempo è sempre Mangiaracina a raddoppiare. Sulla pagina Facebook del Marsala 1912 nel frattempo, si può votare il futuro logo della società.