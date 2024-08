Marsala: scontro tra auto in via Mazzini, una finisce contro un palo

Un altro incidente è avvenuto in via Mazzini, a Marsala, al semaforo funzionante. Una capannetta di persone si è portata sul marciapiede in cui si trova una nota panetteria per prestare i primi soccorsi al conducente di una Yaris grigia metallizzata che si è andata a schiantare contro un palo dopo uno scontro frontale contro una Fiat 500 con a bordo due persone. Negli scorsi giorni un’altra vettura è finita contro un muro tra due auto parcheggiate: una macchina proveniente da una traversa gli ha tagliato la strada.

I passanti hanno chiamato subito l’ambulanza del 118 ma per i tre fortunatamente nulla di grave, solo degli accertamenti al Pronto Soccorso per scongiurare traumi più importanti.