Sos sicurezza a Marsala, una sconcertante aggressione a Strasatti

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio comunale che si è tenuta lunedì 6 agosto, tra gli altri argomenti sollevati si è tornati a parlare della pubblica sicurezza. Prima di approfondire quello che è venuto fuori, ricordiamo che sul tema il sindaco di Marsala Massimo Grillo aveva pubblicamente raccontato che per fronteggiare la questione, la sua Amministrazione aveva pronta una determina cosiddetta anti-bivacco, ma che per evitare strumentalizzazioni di tipo politico, l’avrebbe trasmessa al Consiglio comunale con il quale voleva avviare una discussione. Dalle notizie che si sono appresa dall’Aula, questa proposta sindacale non è stata ancora trasmessa.

Nel primo intervento a Sala delle Lapidi, la consigliera Elia Martinico ha raccontato un episodio circostanziato e sconcertante che si è verificato nei giorni scorsi e visto che sono intervenute le forze dell’Ordine – in quanto la notizia ha assunto valore istituzionale – abbiamo deciso di raccontarla così come l’esponente di Forza Italia l’ha esternata in Aula.

“Nei giorni scorsi – racconta la capogruppo forzista -, una macchina con a bordo una signora era ferma al semaforo di contrada Strasatti, in pieno giorno. All’improvviso un ragazzo di colore è salito sul cofano della vettura; la signora, spaventata, ha provveduto a mettere la sicura agli sportelli. Il giovane, dopo avere preso a pugni la macchina, ha cominciato e siamo in pieno centro di Strasatti, a masturbarsi sul cofano. Scattato il verde, le vetture che erano dietro sono andate via probabilmente perchè i conducenti erano impauriti anche loro, ma nessuno ha pensato di dare aiuto alla signora, la quale, approfittando di un momento di distrazione del giovane straniero è riuscita a mettere in moto la vettura, che nel frattempo aveva avuto lesionato il vetro anteriore, e si è rifugiata nel parcheggio posteriore alla limitrofa farmacia. Da lì – prosegue Martinico -, ha chiamato i Carabinieri che erano già stati allertati evidentemente da qualche passante e sono intervenuti sul posto arrestando l’aggressore”.

La consigliera ha poi concluso ringraziando le forze dell’ordine e chiedendosi se la collaborazione con l’Esercito nell’operazione “Strade Sicure” sta funzionando anche fuori all’immediato centro storico e urbano visto che – a parte in qualche piazza del centro – a suo dire non se n’è notata la presenza. “Aggiungo – dice infine Elia Martinico -, essendo abitante della zona, che il soggetto in stato di evidente squilibrio, assieme ad altri, bivacca fino a notte fonda nelle zone della contrada e che, poche ore dopo l’accaduto era ancora in giro”. A ciò si aggiunge quanto accade ogni giorno sotto Palazzo VII Aprile, con alcuni extracomunitari che stazionano ad ogni ora del giorno e della notte, così come avevano già denunciato già altri consiglieri comunali, prima fra tutte Rosanna Genna, che ha raccontato quello che si vede lì vicino e nella strada adiacente dietro la posta, con risse e bisogni fisiologici sul muro.