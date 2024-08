Piantedosi “Più controlli in stazioni, metro e centri commerciali”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il sottosegretario Nicola Molteni e i vertici delle Forze di polizia.

Nell’occasione, il Ministro Piantedosi ha preannunciato la prossima adozione di una specifica direttiva alle autorità provinciali di pubblica sicurezza per indirizzare l’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio verso quei luoghi in cui si registra una maggiore concentrazione di persone, come le stazioni ferroviarie, le metropolitane e i centri commerciali, assicurando in questo modo anche una maggiore visibilità della presenza delle Forze di polizia.

E’ stata anticipata anche l’istituzione di un gruppo di lavoro interforze per ridefinire l’attuale assetto sul territorio dei presidi di polizia e rivederne la dotazione degli

organici anche sulla scorta di un’analisi basata sulla georeferenziazione dei reati e sugli indici di delittuosità, oltre che sull’evoluzione degli assetti urbanistici e sulla

densità abitativa.

