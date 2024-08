“Fiori dal Coro DUE-ETTI”, la settima puntata con Alessandro Orlando e…

Oggi, alle ore 14, come ogni martedì, verrà pubblicata una nuova puntata della seconda edizione di “Fiori dal Coro DUE-ETTI”, curato da Marco Messineo. Il format del programma, che lo scorso anno ha ottenuto molto successo, mischia, il serio e il faceto, ma sostanzialmente raccontando storie di vita e riflessioni sullo stato dell’arte, marsalese e non. Non più i celeberrimi “divani” della nostra redazione, ma il salotto stracolmo di libri dello zio di Marco, Nicolò Milazzo, deceduto pochi mesi fa e a cui il programma è idealmente dedicato, diventa infatti il cuore pulsante delle interviste con i tanti artisti della nostra provincia e… non mancheranno ad ogni modo altri luoghi, le riprese, infatti sono state effettuate in vari posti della nostra città. La più grande novità è che in ogni puntata ci saranno più artisti a condividere le loro storie e ad interagire tra loro.

La prima puntata con Riccardo Sciacca e tanti ospiti potete rivederla QUI, la seconda con i Kinisia Blues Band QUI, la terza puntata con Claudio Forti & Band QUI, la quarta puntata con Peppe La Commare QUI, la quinta con Diana D’Angelo QUI, la sesta con Pietro Li Causi QUI.

La settima puntata di “Fiori dal Coro Due-Etti” è dedicata al cantautore marsalese Alessandro Orlando e ai suoi innumerevoli progetti artistici e vedrà gli interventi del Maestro Gino De Vita, di cui Alessandro è stato allievo e di Giacomo Maggio. Naturalmente come sempre ci sono Matteo Di Girolamo e i Post Scriptum.