“Terrazza d’autore”, Giuseppina Torregrossa presenta “La Santuzza è una rosa”

Uno spaccato storico-sociale della Palermo del 1600 sulle orme del culto di Santa Rosalia, la santa dalla parte delle donne: “La Santuzza è una rosa” di Giuseppina Torregrossa sarà al centro del quarto appuntamento di Terrazza d’Autore, la rassegna letteraria giunta alla sua XIX edizione, in programma il 5 agosto alle 19 al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice.

Il romanzo, storico, imperniato sulla figura di Santa Rosalia e di come divenne patrona di Palermo, diventa occasione per ribadire temi eterni: il diritto alla libertà, il diritto a dire di no, il diritto a vivere come si vuole. Rosalia, nell’opporsi al matrimonio con Baldovino e nell’essere riuscita a far valere il suo volere, rappresenta anche oggi un simbolo per chiunque voglia percorrere la strada della libertà.

In una città spaccata fra l’aristocrazia aggrappata ai suoi privilegi e il popolo sempre più povero, la religione prova ad fungere da sostegno e da collante. In una Palermo stanca quanto le sue quattro patrone, dimenticate e accantonate, ci vuole qualcuno che riesca a riaccendere la fede, a dare speranza ai poveri e a riunire una comunità sull’orlo della catastrofe: ecco Rosalia che diventerà la nuova, amatissima, patrona di Palermo.

Giuseppina Torregrossa – una delle autrici più autentiche della narrativa italiana, una voce che canta la Sicilia, i suoi miti, il suo clima sentimentale e la sua lingua come pochi sono in grado di fare – scrive un romanzo vivacissimo e pieno di ironia, dove la città è il centro di macchinazioni ordite da Nord a Sud, da Anversa a Roma, fra spiritualità, amicizie, arte e potere. Così i fatti storici e i personaggi realmente esistiti, e magistralmente ritratti, si intrecciano con le vite dei personaggi di finzione, anch’essi reali e credibili. La narrazione procede per sodalizi femminili, in una società dove, anche se i ruoli del potere sono appannaggio solo degli uomini, il motore che fa girare le cose è innescato dalle donne e dalla loro ostinazione a far continuare la specie umana.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. A dialogare con l’autrice sarà Ornella Fulco. Letture di Stefania La Via.