Marsala: in contrada Matarocco è festa di “Saperi e Sapori”

In contrada Matarocco invece, dal 2 al 4 agosto torna l’11ª edizione di “Saperi e Sapori” con una serie di iniziative ogni sera nei pressi dell’Acquedotto, come la sagra del panino con le panelle (il 2) e con la salsiccia (il 3), le busiate al matarocco (il 4) e tutte le sere dolci tipici. Si inizia venerdì dalle ore 18.30 con le esibizioni di Mia Arnone da The Voice Junior e della band ‘Assi I Mazze’, con il raduno di auto, moto e bike; sabato il tributo a Renzo Arbore con la band “Luna Rossa” dalle 20.30; domenica 4 agosto dalle 17.30 invece, la sfilata dei gruppi folk regionali e internazionali e la comicità dei Trikke e Due Cabaret. Presenta le serate Vincenzo Accardi.