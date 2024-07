Furto e evasione dai domiciliari, a Mazara due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno dato esecuzione a due provvedimenti restrittivi nei confronti di un 55enne ed una 21enne del luogo, per violazione delle rispettive misure cui erano sottoposti. Per il 55enne, si sono aperte le porte del carcere di Trapani, in virtù delle reiterate violazioni alla misura della detenzione domiciliare, cui era sottoposto dallo scorso mese di marzo.

Nei confronti della 21enne è invece scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in virtù dalle reiterate violazioni alle prescrizioni della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui la giovane era sottoposta dopo essere stata arrestata in flagranza di reato, nello scorso mese, per un furto in abitazione.