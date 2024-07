In Sicilia Caronte non si ferma, nel trapanese temperature sui 32°

Non si ferma il caldo in Italia. in Sicilia domina ancora l’anticiclone africano denominato Caronte. La giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere sereno o soltanto localmente poco nuvoloso. Clima afoso. Temperature massime fino a 38 gradi, valori notturni tropicali, al di sopra dei 20 gradi un po’ ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso. Sfiorano i 40 gradi le temperature in Sicilia. Massime tra i 32 ed i 38 gradi. Previsti 38 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 36 a Catania, 32 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 36 a Ragusa, 37 a Siracusa, 32 a Trapani.

Domani invece grazie alla costante presenza dell’anticiclone, anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. La nuvolosità, molto scarsa, potrà interessare soltanto i rilievi della Calabria, ma senza precipitazioni associate. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mar Ionio molto mosso, mosso l’Adriatico, calmo il Tirreno.