San Vito tessitore di pace, Mazara del Vallo celebra il ‘Festino’

“Vito tessitore di pace” è il tema di quest’anno del Festino di San Vito, patrono della città di Mazara del Vallo e della Diocesi. Il Festino inizierà mercoledì 21 agosto e terminerà domenica 25. «Il giovane Vito, testimone europeo del Vangelo, oggi continua a dire alla sua Chiesa e alla sua città, che siamo tutti chiamati a essere “tessitori” quotidiani di relazioni pacifiche e fraterne. Questo festino, espressione della fede popolare inculturata nel contesto della nostra città marinara, possa dare un significativo apporto per maturare questa vitale dimensione della società umana: la pace», ha scritto il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nel suo messaggio.

Questo il programma ufficiale del Festino:

Mercoledì 21 agosto: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, ore 18, piazza della Repubblica, annuncio del festino con omaggio floreale al Santo da parte del Vescovo; ore 19,30, “translatio” del simulacro argenteo di San Vito dalla chiesa di S. Michele alla Cattedrale. Giovedì 22 agosto: “Beati gli operatori di pace”, ore 3, fiaccolata mattutina dalla Cattedrale verso il Santuario San Vito in riva di mare; ore 4, santa messa presieduta dal Vescovo e, a seguire, “Iocu di focu a ddiunu”; ore 19,30, corteo storico e a quadri viventi, con partenza dal Santuario San Vito. L’azione itinerante sarà preceduta da un prologo e dalla presenza scenica del padre gesuita Natale Cardenas che illustrerà le origini del festino e del corteo a quadri viventi. Al corteo storico parteciperanno personaggi raffiguranti re e imperatori che hanno divulgato il culto di San Vito in Europa nel medioevo e i giurati della città di Mazara. Partecipano anche: i marinai di San Vito, i cavalieri di San Vito a cavallo, i tamburi di Aspra del festino di Santa, la banda musicale e il gruppo dei musici dell’annuncio. Al termine del corteo, in piazza della Repubblica, riflessione dell’abate don Vittorio Rizzone di San Martino delle scale sul tema “Vito e Benedetto, costruttori di pace”. Seguirà un’azione sacra della Via Crucis di San Vito e dei suoi precettori Modesto e Crescenzia, cui farà seguito l’intervento del demonio, che tenterà di sottrarre l’anima di San Vito, e quello dell’Arcangelo Michele che caccerà Lucifero negli inferi.

Sabato 24 agosto: “La pace è la più grande ricchezza dell’umanità”, ore 19,30, da piazza Matteotti, sfilata per la pace con le bandiere dei quattro antichi quartieri della città, tamburi e il grande telo della pace. Domenica 25 agosto: “Tutti costruttori di pace”, ore 11, Cattedrale, concelebrazione eucaristica del Vescovo col presbiterio della Forania di Mazara del Vallo; da ore 17,30, da Cattedrale, processione e imbarco a mare del simulacro, con rientro in chiesa San Michele; alla mezzanotte, spettacolo dei fuochi d’artificio.