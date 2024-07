Tirocini di inclusione, a Marsala un avviso per gli enti

Pubblicato dall’Assessorato ai Servizi Sociali l’avviso pubblico relativo alla procedura di accreditamento di enti promotori pubblici e privati al fine di realizzare tirocini di inclusione sociale per i beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e per utenti in simili condizioni di disagio economico ovvero con l’Isee non superiore a 9.360 euro per i quali sussista una “presa in carico sociale” nel Distretto Socio-Sanitario 52 Marsala-Petrosino. L’accreditamento per gli Enti che aderiranno sarà di 18 mesi più un’eventuale proroga di 12. Il tirocinio per gli utenti invece è previsto per mesi 6. Per ogni tirocinante è prevista una indennità per un massimo di 500 euro mensili. Istanze entro il 16 agosto 2024 per posta elettronica pec: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it. Per chiarimenti gli rivolgersi al Responsabile Michele Vinci, tel.0923-993797 o via email: vinci.michele@comune.marsala.tp.it