Spettacolo, musica e…buon vino. Jimmy Sax alle Cantine Fina

Anche quest’anno appuntamento imperdibile con la migliore musica internazionale alle Cantine Fina. L’8 agosto si ballerà al tramonto con i vini Fina sulle note del Sax di Jimmy Sax, su uno dei più suggestivi belvedere siciliani: il Belvedere Cantine Fina sulle Isole dello Stagnone.

Jimmy Sax è attualmente uno dei sassofonisti più famosi e apprezzati al mondo, tanto da essere stato chiamato ad esibirsi in Vaticano per il concerto di Natale. Talento cristallino, è dotato di intensità, grinta, capacità di emozionare. Un artista di grandissimo spessore arrivato alla ribalta internazionale grazie a brani come “No Man, No cry”.

Il concertone dell’estate delle Cantine Fina, alla sua ottava edizione, si conferma, quindi, uno degli appuntamenti culturali siciliani più importanti, capace di fare letteralmente “brillare” in tutta la sua bellezza il territorio della Sicilia Occidentale. Dal 2016 sul palco del Belvedere Fina si sono esibiti artisti del calibro di Jerusa Barros, Alessio Bondì, gli Swing Growers, gli Agricantus, i Tinturia, Ron e Vinicio Capossela in concerti resi indimenticabili dalla location e dalla calorosa accoglienza della famiglia Fina.

La degustazione di alcuni dei migliori vini del territorio a marchio Cantine Fina e dei sapori della cucina mediterranea completerà un’esperienza unica nel suo genere, un’occasione imperdibile per conoscere a fondo la filosofia dell’azienda marsalese, ricca di passione per il territorio e sempre alla ricerca dell’eccellenza.

Non è Estate se non con i vini Fina.