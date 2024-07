Mazara un uomo muove travolto sulla pista ciclabile da un monopattino

Il triste episodio avvenuto ieri lungo la pista ciclabile di Lungomare Fata Morgana a Tonnarella ha scosso la comunità mazarese.

Un uomo di 70 anni, mentre si trovava in compagnia di un amico per una tranquilla camminata, è stato travolto da un monopattino condotto da due extracomunitari ospiti di una struttura di accoglienza. Trasportatore di professione, l’uomo è stato vittima di un violento impatto che ha causato lesioni fatali alla testa, portando al suo decesso poche ore dopo l’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i vigili urbani per chiarire la dinamica dell’accaduto. I vigili urbani hanno ricordato che la pista ciclabile è riservata esclusivamente alle biciclette e che la circolazione di altri mezzi come monopattini o pedoni è vietata.

Tuttavia, questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza della pista ciclabile, criticata da alcuni per essere stata progettata in modo troppo restrittivo, complicando l’accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza. La comunità locale è in lutto per la perdita di questo cittadino e si spera che questo episodio tragico porti a una riflessione sulle misure di sicurezza delle piste ciclabili e sul rispetto delle regole stradali da parte di tutti gli utenti della strada.