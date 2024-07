Trapani e l’acqua, tra disagi e distribuzione con turni

Ancora disagi con l’erogazione idrica a Trapani. Dalla mattinata di sabato scorso e fino questa mattina, rimane chiuso il sistema di pompaggio di Marracco, come concordato con il Comune di Misiliscemi. Questa procedura permette di ricevere un maggiore afflusso d’acqua nei serbatoi di San Giovannello. Una volta servito tutto il centro storico il Comune non ha ricevuto criticità o disservizi in nessuna zona. Pertanto si è deciso di anticipare la distribuzione nella zona Trapani Nuova nella giornata di oggi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul calendario e la distribuzione per la prossima settimana.