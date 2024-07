Un ritardo di 7 ore per il volo Trapani-Malta, coppia risarcita di 500 euro

Il volo Trapani Malta ha portato un ritardo di oltre 7 ore: anziché atterrare alle 8.10, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Malta alle 15.30. Un ritardo di oltre sette ore per una coppia di Palermo, avvenuto il 2 giugno del 2023, che ha portato non pochi disagi ai due viaggiatori e ad altri passeggeri del volo. Dopo un anno di battaglie, sulla questione si è pronunciato il Giudice di Pace di Trapani, che, pochi giorni fa, ha disposto che Ryanair dovrà risarcire di 500 euro i due passeggeri.

“Il Giudice di Pace di Trapani – commentano da ItaliaRimborso, che ha fornito supporto ai passeggeri – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea”.