Piano urbanistico di Marsala, si prosegue con gli incontri

Terzo incontro per il nuovo strumento urbanistico generale (PUG) di Marsala. Il forum “Marsala, città territorio di approdi e ripartenze, rete di infrastrutture” – in programma giovedì prossimo, 18 luglio – si soffermerà su temi legati a infrastrutture e mobilità. Uno sviluppo come città-gateway, aperta agli scambi e agli snodi rispetto ai flussi di merci, di persone, di idee. A presiedere l’incontro nel Complesso San Pietro (ore 15:30), il sindaco Massimo Grillo, il vice sindaco Giacomo Tumbarello e il dirigente alla Pianificazione Pier Benedetto Mezzapelle.