Con Tangamente prende il via Egadi Euphoria

Prende il via il 29 luglio prossimo la rassegna Egadi Euphoria, promossa dalla Pro Loco Isole Egadi con la direzione artistica di Filippo Peralta. In calendario sei eventi musicali che si protrarranno fino al 6 settembre e che coinvolgeranno le tre isole. Ad inaugurare la rassegna sarà il duo composto da Gino De Vita e Fausto Beccalossi che, dopo la bella esperienza di Marsala, torna ad esibirsi insieme con un nuovo progetto: Tangamente. Per l’occasione De Vita e Beccalossi hanno deciso di portare a Favignana le coinvolgenti sonorità sudamericane e del tango argentino in un viaggio che, partendo dalle note composizioni di Astor Piazzolla e Carlos Gardel, ne propone una rivisitazione post moderna a cui si aggiungeranno anche produzioni proprie. Tangamente unisce la maestria di De Vita e il virtuosismo di Beccalossi, che si esibirà con la fisarmonica cromatica, conosciuta anche come accordéon. Chitarrista, compositore, arrangiatore e insegnante, il marsalese Gino De Vita ha alle spalle una lunga carriera che lo ha portato a far parte di numerosi gruppi e orchestre, a partecipare a rassegne e festival collaborando con più di 300 artisti nazionali e internazionali dal pop al Jazz, dalla dance alla musica contemporanea. Ha registrato come chitarrista e arrangiatore in oltre 40 album in carriera e pubblicato 11 volumi di metodi per chitarra. Lui stesso si definisce un chitarrista che mantiene una mente musicale aperta e trasversale. Fausto Beccalossi è oggi considerato uno dei massimi specialisti del suo strumento in campo nazionale e internazionale. Durante la sua carriera, ha collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz del panorama mondiale. Nel 2013 ha pubblicato “My time”, il suo primo album per accordéon. Tangamente si terrà nei giardini di Palazzo Florio, a Favignana, a partire dalle ore 21.30. Ingresso libero.