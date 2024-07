Ad Alcamo verso l’affidamento per la gestione del Parco Suburbano San Francesco

E’ stato pubblicato sul sito del comune l’avviso per l’affidamento del parco suburbano San Francesco volto ad individuare soggetti pubblici e/o privati, associazioni e/o enti con personalità giuridica, cittadini in forma singola e/o associata ed imprese cui affidare la gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco SubUrbano San Francesco. La concessione avrà una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, rinnovabili per altri 5, rescindibile nel caso di insufficienti e/o mancati interventi manutentivi dell’area o in caso di gestione impropria della stessa.

“Il Parco San Francesco è uno dei nostri spazi verdi cittadini più belli e vogliamo che possa essere fruito nel migliore dei modi; attraverso questo nuovo bando ci proponiamo di rilanciare un utilizzo del Parco che coinvolga quanti possano e vogliano valorizzare l’area sia in termini ricreativi che socioculturali. Per i primi tre anni, inoltre – afferma l’assessore all’ambiente Caterina Camarda – proprio per incentivare l’affidamento della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arborio presente nel parco sarà gestita dalla Roma Costruzioni, quindi sarà a carico del Comune; ed ancora – conclude – l’Amministrazione concederà un contributo di € 20.000,00 per gli anni 2024,2025, 2026″.

I soggetti interessati potranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 6 agosto 2024, pena l’esclusione, al Protocollo Generale del “Comune – Piazza Ciullo – 91011 Alcamo (TP)”, una busta chiusa recante la dicitura “BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL PARCO SUBURBANO SAN FRANCESCO – NON APRIRE”, oppure la documentazione può essere inviata alla pec istituzionale comunedialcamo.protocollo@pec,it.