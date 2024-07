Lo scrittore Salvo Bilardello presenta il nuovo noir “Necesse Est” a Partanna

Sabato 13 luglio alle ore 18,30 presso l’ex Convento dei Benedettini a Partanna, lo scrittore marsalese Salvo Bilardello presenterà il suo nuovo libro “Necesse Est“, terzo episodio della serie “Le inchieste del commissario De Stefano”, finalista e segnalazione speciale del Premio Letterario Internazionale Victoria 3.0, edizione 3/2023. Si tratta di un Noir ambientato nell’affascinante Trieste con la sua storia, la sua cultura, i suoi dolori e le sue bellezze.

Nelle piazze e nelle strade percosse da “Madonna Bora”, nella Piazza dell’Unità che sembra abbracciare chi arriva dal mare, il commissario De Stefano e la sua squadra si muoveranno per risolvere uno dei casi più difficili della loro carriera. L’evento, patrocinato dal Comune di Partanna, sarà preceduto dai saluti del Sindaco Francesco Li Vigni, dall’Assessore alla Cultura Roberto De Gennaro e dalla Presidente della Fondazione Sebastiano Tusa Valeria Li Vigni. Dialoga con l’autore Vito Zarzana dell’Associazione Prima Archeologia.

In una affascinante Trieste dove sembra impossibile che il male possa attecchire, una serie di omicidi sconvolge la città. Nello storico magazzino 27/b del Porto Vecchio viene ritrovata una ragazza nuda, abusata e strangolata su un vecchio e sudicio bancone. La prima impressione del commissario De Stefano è di una scena del crimine artefatta. La ragazza, infatti, all’occhio attento di De Stefano, non sembra essere stata uccisa in quel posto. Ma perché portarla in quel luogo dopo morta? Le indagini partono nell’assenza quasi totale di elementi. Nei giorni seguenti altri omicidi scuotono la città complicando le già intricate indagini e mettendo in serie difficoltà De Stefano che, ancora una volta, si ritrova a cercare la verità tra colpi di scena ed eventi che, come tasselli di un puzzle, s’intrecceranno l’un l’altro svelando una macabra verità. Ma sarà qualcos’altro che sconvolgerà De Stefano, un banalissimo particolare. E sarà questo elemento che lo porterà a una sconvolgente verità.

Salvo Bilardello dopo aver vissuto per lavoro in Francia, Svizzera e Ucraina, oggi vive tra Trieste e Marsala. Chimico farmaceutico per formazione e scribacchino per passione, è autore di diversi, articoli di divulgazione scientifica e un amante viscerale di Trieste. Ha pubblicato Il violino della salvezza, vincitore del premio “Fai viaggiare la tua storia” (2020); Un’Abile regia (2020); La Cona Cancherata (2021); Bora nera, vincitore del premio “Libro dell’anno” (2022).