Nasce a Marsala “Il Rumore delle Idee”, un’associazione per il sociale. Pronti tanti progetti

Il “Rumore” è vita, attività, qualcosa che si muove, toccare nervi scoperti. Le “Idee” sono quelle che ci frullano in testa e che vogliono partorire per nascere e prendere forma. Nasce da questo connubio l’associazione marsalese ‘Il Rumore delle Idee”, presieduta da Caterina Martinez, con la voglia di portare avanti progetti concreti, in ambito sociale e culturale e denunciare tutto quello che nel nostro territorio non funziona. “Siamo una ventina di soci che vogliono scendere in campo per la nostra Città – ci spiega la professoressa Martinez -; sin da quando ero adolesciente mi impegnavo per il sociale e continuo a farlo oggi, grazie a questo gruppo mosso da interessi comuni, perchè ci sono zone disastrate di Marsala, come i quartieri a rischio che hanno bisogno di vero supporto e di liberarsi da punti di riferimento come il politico di turno che fa false promesse. Noi non facciamo parte di nessun movimento politico ma indubbiamente, come tutti, abbiamo una connotazione politica”.

I valori dell’associazione sono la cura della persona a 360°, la parità di genere e il confronto con donne e uomini, i temi della violenza assistita e della vittimizzazione secondaria. “Siamo entrati nelle scuole con delle psicologhe che vantano anni di esperienza in zone difficili del nostro Paese, come Scampia, tenendo un incontro proficuo al campo di via Istria con le donne del quartiere – ci dice la presidente -. Abbiamo diversi progetti in cantiere”. Tra questi uno Sportello d’Ascolto per chi ha bisogno di uno sfogo, di aiuti legali, per chi ha difficoltà economiche, ecc.; l’istituzione di ‘punti viola’ presso le farmacie convenzionate del territorio dove una donna in pericolo può essere accolta temporaneamente; screening per le scuole sul papilloma virus in accorto con l’Asp; un’App per quelle donne che, magari perchè fanno tardi la sera e hanno paura a rincasare, hanno bisogno di una voce amica che possa rassicurarle e non lasciarle da sole.

“Abbiamo anche supportato la rassegna Morsi & Sorsi di libri e saremo presenti al Festiva Il mare colore dei libri dal 26 al 28 luglio a San Pietro con un nostro spazio – dice infine Caterina Martinez -. Per noi è importante anche interagire con altre associazioni e realtà locali. Lo facciamo già con Ande, CIF, Anpi, Fidapa, Finestre sul Mondo, Amici del Terzo Mondo, ecc. L’obiettivo è quello di interagine con le parrocchie presenti nelle varie contrade per ascoltare quei cittadini che si sentono abbandonati. Io assieme alla mia vice Antonella Milazzo, a Gaspare Galfano, Giuliana Zerilli, Giuseppina Passalacqua, Vitaliana Montalto, Pina Serra e tanti altri abbiamo le competenze per farlo. Accogliamo volentieri i giovani volenterosi che hanno idee nuove per questo territorio”.