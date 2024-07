Comuni Ricicloni 2024: Marsala vincitrice della categoria Alluminio

Premiati da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio – i vincitori del concorso Comuni Ricicloni 2024 per la categoria ‘Raccolta differenziata degli Imballaggi in Alluminio’. E sono due per la categoria acciaio: il Comune di Marsala con un reso pro capite di 900 grammi per abitante (79.809 abitanti) e il Comune di San Donà di Piave, a Venezia, reso pro capite di 900 grammi per abitante. A ognuno di essi un attestato ufficiale e un’opera artistica prodotta recuperando un packaging in alluminio da raccolta differenziata.