Lo chef marsalese Francesco Bonomo incanta Castellammare e Gustorie con il ‘suo’ tonno

Si é tenuto lo scorso venerdì 28 giugno, a Castellammare del Golfo, l’evento di apertura dell’estate, Gustorie, dedicato alla famiglia Florio e alle Tonnare. Ospite della serata con un cooking-storia é stato lo chef marsalese Francesco Bonomo che ha presentato un piatto a base di tonno chiamato “Essenza di Tonnara”. Un assaggio di Sicilia, uno spettacolo di cucina, tutto accompagnato da un talk presentato da Giusy Battaglia in cui erano presenti alcuni rappresentanti della famiglia Florio e Daniela Brignone scrittrice del libro “I Luoghi dei Florio”. “Sono stato onorato – dice Bonomo – di essere stato invitato a questa manifestazione, in quanto da marsalese mi sento molto vicino alla storica famiglia. Ignazio e Vincenzo Florio hanno dato tanto lustro a Marsala e quindi per me era doveroso onorarli”. Tra i tanti ospiti della serata, lo chef e rugbista Andrea Lo Cicero, i comici “I 4 Gusti”, Stefano Piazza e il maestro Marcello Mandreucci.