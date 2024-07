Torna alla Playa di Castellammare la Coast Cup, 18ª edizione di beach volley

Da oggi, 3 luglio e fino al 6 torna la Coast Cup, manifestazione di beach volley giovanile (4×4) riservata alle società sportive affiliate alla federazione italiana pallavolo. Sarà il lido Peter Pan, sul lungomare sabbioso della spiaggia “Playa”, la base operativa dell’attesa manifestazione: oltre 50 squadre si contenderanno i titoli 2024 nelle categorie under 15 e 17 maschili e under 14,16 e 18 femminili. Alla Coast Cup 2024, patrocinata e supportata dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, sono attesi oltre 350 partecipanti e un alto numero di appassionati e familiari al seguito. Alle gare si alterneranno momenti di intrattenimento e visite guidate sul territorio.

«La Coast Cup, giunta alla 18^ edizione, si è sempre più affermata quale modello virtuoso di turismo sportivo, con un significativo ritorno di promozione del territorio – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Sport Giovanni D’Aguanno -. Nata nel 2005 da una felice idea della locale Polisportiva Castellammare, la manifestazione è diventata sempre più attrattiva ed è la kermesse di volley giovanile sulla sabbia tra le più partecipate del sud Italia.Per questo ringraziamo gli organizzatori, quanti si spendono ed i tanti atleti che partecipano e rimangono a Castellammare del Golfo, spesso tornandovi in vacanza».

Queste le società sportive partecipanti:

Kentron Volley Enna, Volley Gibellina 94, Polisportiva Armerina, Usco Gravina, Pol.Erice Entello, Non Solo Vela Castelvetrano, Club Volley Avola, ASD Europea Alcamo, ASD Partinico, Pro Players Siracusa, Pallavolo Augusta, A.S. Kunos Cinisi, Fittnes Solarino, Progetto Volley Marsala, Palma Team Volley. La cerimonia di chiusura e premiazione è in programma sabato 6 luglio alle ore 18. Ad undici anni dalla scomparsa, anche quest’ anno sarà ricordata Claudia Quattrocchi, atleta della Pallavolo Augusta vittima di un incidente stradale.