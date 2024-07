Riapre l’Erice Smile Beach, spiaggia senza barriere architettoniche

Domani, 3 luglio, con inizio alle ore 10, si terrà la cerimonia di apertura dell’Erice Smile Beach, il lido balneare accessibile che il Comune di Erice ha attivato da qualche anno sul litorale di San Giuliano. Come sempre, saranno realizzate attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico e ricreativo. Sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 19. Le azioni saranno coordinate dall’associazione di volontariato “Donare Rende Felici”.

Soddisfatta si può ritenere la sindaca Daniela Toscano visto il lavoro effettuato in sinergia dai Servizi Sociali del Comune: “Siamo felici di annunciare la riapertura del Lido Smile – commenta -. Grazie anche al lavoro dell’ufficio dei Servizi sociali che ringraziamo, questo luogo simbolo di inclusione e pari opportunità, appositamente pensato per le persone con disabilità, potrà essere a disposizione di tutti. L’accessibilità al mare è infatti un diritto fondamentale ed è importante che chiunque possa essere messo nelle condizioni di trascorrervi qualche ora. Ricordiamo che il Lido Smile è uno stabilimento balneare senza barriere né architettoniche, né culturali, né mentali, in cui favorire l’aggregazione, la partecipazione e l’inclusione dei fruitori che potranno essere coinvolti nei laboratori e nelle attività giornaliere che saranno proposte come laboratori di lettura, ludico-motori, teatrali, creativi e animazione in spiaggia“.