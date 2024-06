Petrosino: lunedì disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio

Lunedì 1 luglio sarà effettuato, su tutto il territorio comunale, compresi i nuclei stagionali di Biscione e Torre Sibiliana, il servizio di disinfestazione e derattizzazione. Lo comunica l’amministrazione comunale di Petrosino, guidata dal sindaco Giacomo Anastasi. Dalle 18 in poi sarà prevista la derattizzazione, dalle 23 alle 06 (di martedì 2 luglio) la disinfestazione. Il trattamento sarà effettuato anche contro le zanzare.

Si informa la cittadinanza che i prodotti utilizzati non comportano rischi per la popolazione e per gli animali domestici. L’amministrazione comunale raccomanda comunque di tenere chiuse le finestre, tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore; evitare di stendere la biancheria; evitare il consumo di frutta e verdure senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento se gli ortaggi sono stati raggiunti dai prodotto di disinfestazione; non sostare con gli autoveicoli in modo da non intralciare le operazioni di disinfestazione.