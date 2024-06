Aeroporto di Birgi, cambia l’impresa che si occuperà del servizio di igiene e pulizia

Cambio nel settore igiene e pulizia all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. Dal primo luglio, alle ore 00:01, il servizio sarà effettuato dall’associazione temporanea di imprese Ati, formata da Servizi Ambientali srl e PFE srl.

“Auspichiamo che ciò possa portare ad una sempre maggiore igiene dei nostri spazi, incontrando la soddisfazione dei nostri passeggeri. Ci scusiamo del disagio arrecato in questi mesi in cui il servizio di pulizia, affidato ad altra società, è stato assolutamente insoddisfacente e non in linea con i nostri standard. Per noi, il decoro è un aspetto fondamentale dell’aeroporto”, ha commentato il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, Salvatore Ombra.