Il Borgo marsalese di Misilla rivive grazie alle iniziative del comitato

Nel borgo marsalese di Misilla, da qualche mese si sta assistendo ad una rivoluzione culturale curata dalla stessa comunità che sta organizzando diverse iniziative tramite un direttivo. E’ stata costituita prima un’Aps, poi un comitato direttivo, poi la Chiesa di Paolini rimessa a nuovo e infine diverse iniziative come la ginnastica dolce per gli anziani, il defibrillatore a disposizione del borgo, le bandiere tricolori nei balconi, lo stemma identificativo del borgo sulle mattonelle poste vicino le porte di ogni singola attività o abitazione, il brand usato per magliette e oggettistica varia.

Per ultimo, la Festa di Misidda ferma da 25 anni, che ha animato la contrada per giorni con balli, cibo da strada, sagre, celebrazioni e la tradizionale processione. “Abbiamo anche ripristinato lo spazio adiacente la chiesetta grazie a tutti i volontari che si sono prodigati. Questo è solo l’inizio di un lungo progetto del Borgo, ci sono tante idee da portare a termine per il bene della comunità” informa Vito Genna.