Trapani, fugge con l’auto senza targa, dopo un inseguimento i carabinieri lo arrestano

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 22enne trapanese per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo notturno, hanno incrociato nei pressi della zona industriale l’auto del 22enne che, priva della targa anteriore, procedeva a velocità elevata. Il giovane, alla vista dei Carabinieri, aumentava la velocità cercando di far perdere le proprie tracce, attuando manovre pericolose per sè e per gli altri utenti della strada.

Dopo un inseguimento lungo le strade cittadine il 22enne veniva infine raggiunto e tratto in arresto.

A seguito dell’udienza l’arresto è stato convalidato.