Militare in forza a Birgi salva un bimbo di tre anni dal soffocamento

Un sergente maggiore in forza al 37° Stormo dell’Aeronautica di Birgi, le cui iniziali sono L. P., sabato scorso mentre si trovava in un centro commerciale nel messinese, libero dal servizio, si è trovato in una situazione di emergenza ad attivare tutte le procedure previste per l’occasione.

Il militare infatti, ha salvato un bambino di tre anni che rischiava di soffocare. Accortosi del pericolo, il sergente maggiore ha messo in atto le manovre necessarie per disostruire le vie aeree, consentendo al piccolo di tornare a respirare e salvandogli così la vita.