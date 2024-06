In Provincia di Trapani la consegna della posta sempre più con mezzi a impatto 0

In provincia di Trapani sono operativi 55 nuovi veicoli tra basse e zero emissioni che contribuiscono a comporre la flotta green di Poste Italiane già presente sul territorio per la consegna dei pacchi e della corrispondenza. La nuova fornitura è composta da veicoli a quattro ruote, tra macchine e furgoni allestiti con propulsori endotermici di ultima generazione: metano, motorizzazioni ibride e full electric. Grazie ai nuovi veicoli, il parco di oltre 160 mezzi sul territorio è oggi costituito per circa i due terzi da mezzi ecologici, di cui 55 sono 100% elettrici.

Oltre alla presenza di speciali tricicli e quadricicli a zero emissioni già in servizio per le strade del trapanese, con la disponibilità di questi ulteriori mezzi la posta viaggia completamente “green” durante tutto il processo di recapito. I nuovi veicoli della flotta di Poste Italiane sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale; ad esempio, in alcune macchine, il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri ancora hanno accessori ad hoc per la mission di Poste Italiane, come il sistema Keyless Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia, le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

Il rinnovo della flotta aziendale in ottica sostenibile è parte del nuovo piano industriale 2024- 2028: “The Connecting Platform” che mira alla trasformazione della logistica e all’ evoluzione di un modello commerciale al servizio della clientela, con l’obiettivo di guardare ad un nuovo segmento costituito da piccole e medie imprese contribuendo allo sviluppo logistico end-to-end di una rete postale e un network sempre più guidato dalla gestione dei pacchi. Un ulteriore passo avanti per il gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante verso il raggiungimento dell’obiettivo della carbon neutrality 2050.