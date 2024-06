Marsala commemora il 44° Anniversario della Strage di Ustica

Domani ricorre il 44° Anniversario della Strage di Ustica e come ormai da tradizione, le associazioni cittadine Archè, Amici del Terzo Mondo, Fratelli della Costa, Libera, con Circolo Velico e l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, ricorderanno quella immane tragedia del 27 giugno del 1980, quando il volo di linea IH870 della compagnia aerea Itavia partito dall’aeroporto di Bologna per raggiungere Punta Raisi, si spezzò e cadde in fondo al mare causando 81 vittime, tra cui alcuni marsalesi, e una scia di misteri e indagini tuttora aperte. Alle 17 si terrà la cerimonia di commemorazione in mare, presso Capo Boeo; alle 18.30, incontro alle Due Rocche con i familiari delle vittime di Ustica “Dopo 44 anni qual è la verità?”; alle 21 la proiezione del film “Il muro di gomma” presso il Baluardo di via Sibilla-via Bottino.