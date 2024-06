Forza Italia, Tamajo rinuncia al seggio. Chinnici resta eurodeputata

ROMA (ITALPRESS) – L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, eletto con Forza Italia al Parlamento europeo, resta in Sicilia. Dopo avere ottenuto oltre 121 mila preferenze alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, Tamajo rinuncia infatti al seggio a Bruxelles e Strasburgo, e quindi si apre una nuove legislatura all’Eurocamera per la prima dei non eletti forzisti, Caterina Chinnici.

“Stamane nel corso di un incontro con Schifani abbiamo raccolto la decisione di Tamajo di mettere a disposizione del partito il suo mandato parlamentare per permettere a Caterina Chinnici di poter entrare in Parlamento europeo, dove siede da 10 anni, e continuare la sua battaglia contro la malavita organizzata – ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Roma il vicepremier e segretario del partito, Antonio Tajani -. Lei è una delle nostre bandiere della lotta contro le mafie ed Edy Tamajo ha fatto questo gesto decidendo di restare a fare l’assessore”.

“Lui ha deciso di voler far sventolare la bandiera dell’antimafia in Europa”, aggiunge Tajani.

La scelta di Tamajo “è un fatto politico e non è un fatto di successione in un seggio – ha detto il presidente della Regione Siciliana e del Consiglio Nazionale di Forza Italia, Renato Schifani -. Forza Italia con questa scelta dimostra di essere il partito dell’antimafia, crede in questi valori e lo fa anche accogliendo la volontà di abdicazione da parte di un eletto nei confronti di Caterina Chinnici che, per la sua storia e il suo impegno parlamentare, non può essere che antesignana e protagonista del contrasto ad ogni forma di criminalità”.

“Oggi ho scelto di rimanere in Sicilia. Amo profondamente la mia Terra. Quando mi è stato richiesto la candidatura da parte del governatore Schifani e dal ministro Tajani, per questa tornata elettorale alle Europee, ho risposto immediatamente sì – spiega Tamajo -. Ringrazio i quasi 122 mila elettori che hanno deciso di votarmi. La nostra avventura politica continua e da uomo di partito, continuo a lavorare per il bene dei siciliani e della nostra Isola, all’interno della giunta Schifani che mi onoro di rappresentare”.

“La decisione di Tamajo, condivisa e ragionata insieme ai vertici di FI, credo non sia stata facile perchè da un lato c’è l’esperienza al Parlamento europeo e dall’altro il territorio dove ho visto il suo enorme lavoro – ha detto Caterina Chinnici -. Al Parlamento europeo ci sarò io che continuerò a lavorare per la Sicilia. Il mio impegno sarà assoluto e totale come è sempre stato, ma guardando maggiormente alla mia terra”.

– Foto xb1/Italpress –

(ITALPRESS).