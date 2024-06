Furto di cavi elettrici, a Marsala nuovamente a rischio l’erogazione dell’acqua

Il responsabile del Servizio idrico del Comune di Marsala comunica, attraverso l’ufficio stampa dell’Ente, che: “A seguito di un furto di cavi elettrici negli impianti che attingono acqua dai pozzi di Sinubio, sta rallentando l’erogazione idrica su tutto il territorio comunale, a cominciare dal centro urbano. L’apertura dell’acqua è stata ridotta del 50%, con il pieno regime che potrà essere garantito dopo i necessari interventi di ripristino.

Tecnici ed operai sono a lavoro da parecchie ore e, contestualmente, si sta procedendo a reperire il materiale necessario per ridare energia elettrica agli impianti. Fatte le dovute denunce per il danno subito, si invita ad un uso parsimonioso delle riserve idriche, evitando di consumare l’acqua per usi diversi da quello potabile e igienico”.

(a.t.)