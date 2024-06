Petrosino un uomo ruba cavi di rame, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato un pluripregiudicato 40enne per tentato furto aggravato.

I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo notturno, sono stati allertati per un furto in atto sulla pubblica via e, una volta giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo – già tratto in arresto e denunciato per analoghi reati – mentre era presumibilmente intento a tranciare cavi in rame della rete dell’illuminazione pubblica nel centro abitato. Nella circostanza, a seguito di perquisizione personale, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestri gli attrezzi che stava utilizzando.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Petrosino e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.