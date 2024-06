Giornata Mondiale del Rifugiato, tutte le iniziative a Marsala

Entrano nel vivo, a Marsala, le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato organizzate dalla cooperativa sociale Badia Grande con il patrocinio del Comune. Venerdì, al Complesso Monumentale San Pietro (ore 10/13), una kermesse culturale sul tema “Ogni storia merita di essere ascoltata”. In programma: il laboratorio di narrazione “Azzurro come un prato”, a cura degli operatori della struttura per Minori Stranieri Non Accompagnati “Mappamondo”, la testimonianza di vita di Sondy Ngombe Mesack Donald, beneficiario del SAI Marsala, la presentazione del libro “Pane e Acqua” dello scrittore Ibrahima Lo. A conversare con l’autore, la giornalista Ninni Cannizzo. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo.

Sabato, presso le Cantine Chitarra (ore 18/24), si terrà il talk sul tema: “La forza dell’Inclusione”. Interverranno: onorevole Pietro Bartolo, già medico di Lampedusa, Domenico Venuti, presidente dell’Associazione Amministratori Locali, Stefania Russello, Jessica Restivo e Stefania Lo Coco del Progetto Maddalena – Ente Antitratta Nazionale, Pina Mandina, dirigente Istituto Alberghiero Florio di Erice, Valentina Villabuona, operatore Legale dei Progetti SAI. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Ninni Cannizzo. Alle 20 aperitivo con musica (ZAK RADIO-DJ SET); alle 21 spettacolo danzante a cura di International Dance Academy A.S.D. di Francesca Colomba – Custonaci, con la partecipazione di una rappresentanza di MSNA. Dalle ore 21.30 a mezzanotte, spettacolo musicale con la Band Irrequieti.