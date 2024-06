Nasce “Duo”, una linea di yogurt firmata Danone

MILANO (ITALPRESS) – Danone Italia, azienda che opera a livello nazionale nelle categorie di prodotti lattiero-caseari e di origine vegetale e nella nutrizione specializzata con la missione di “portare la salute attraverso l’alimentazione al maggior numero possibile di persone”, lancia sul mercato la prima linea di yogurt firmata Danone.Sulla scorta di una storia centenaria, oggi nasce Danone Duo, un’ampia gamma di gusti “in grado di soddisfare e deliziare ogni tipo di palato grazie all’armoniosa fusione data dalla cremosità dell’inconfondibile yogurt bianco – un alimento straordinariamente delizioso e realizzato con un semplice processo di fermentazione naturale del latte – e sei gustosi ingredienti a contrasto: i cioccolati, i classici croccanti e due trend-taste, cocco e caramello”.Danone Duo è “gustoso ma senza compromessi: cremoso e con una nota di croccantezza, è una dolce coccola in un formato ideale”, sottolinea l’azienda.“Grazie all’esperienza centenaria di Danone nel mondo degli yogurt e dei fermenti, siamo felici di presentare Danone Duo, una linea firmata Danone che combina gusti e consistenze diverse per addolcire ogni momento della giornata”, ha dichiarato Lucia Chevallard, Direttrice Marketing di Danone Italia.A scaffale già dal mese di maggio, Danone Duo è stato pensato e formulato sul concetto del dualismo “che caratterizza l’esperienza quotidiana di ognuno di noi e che è spesso il risultato di un intreccio di emozioni, pensieri e personalità – spiega Danone -. Oltre a dare la possibilità di assaporare il dualismo tramite un nuovissimo prodotto, Danone ha pensato di rappresentare questo concetto attraverso un evento esclusivo in perfetto stile Stand-up Comedy, in compagnia di due dei protagonisti della comicità italiana, Salvo di Paola e Mauro Fratini, che hanno raccontato le dualità dei rapporti, ad esempio quello tra un padre e un figlio, tra due caratteri opposti e complementari”.

– Foto Danone –

(ITALPRESS).