LinkedIn come strumento di marketing, Albanese “Un webinar per le imprese”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il profilo LinkedIn: strumento di marketing e vendita” è il tema dell’incontro formativo online gratuito, organizzato dal Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, che si svolgerà venerdì prossimo, alle 10, e che ha l’obiettivo di approfondire argomenti di fondamentale importanza per accrescere il business delle imprese. Verrà spiegato come trasformare il proprio profilo LinkedIn in un efficace strumento di marketing e vendita, in particolare verrà illustrato come ottimizzare ogni sezione del proprio profilo per attrarre e coinvolgere i clienti ideali, aumentare la rete professionale e migliorare i risultati di business attraverso tecniche testate di social selling.

“Attraverso questo webinar le imprese potranno comprendere le potenzialità che Linkedin offre ed il modo con cui utilizzare al meglio questa piattaforma, per costruire e consolidare la propria reputazione professionale e creare una rete di contatti qualificati”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio di Palermo Enna.

“Il webinar – sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna Guido Barcellona – ha l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza di LinkedIn ed il fatto che sia diventato uno strumento indispensabile per gli imprenditori che cercano di espandere la loro rete e aumentare le vendite. Si tratta di una piattaforma ormai essenziale per costruire e mantenere nel tempo una o più reti di relazioni professionali, ma anche per rimanere aggiornati su trend e novità di settore, spostamenti e cambiamenti di ruolo all’interno delle aziende di proprio interesse”.

Saranno presenti il presidente della Camera di commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese ed il segretario generale Guido Barcellona. Interverrà come relatore del webinar Mirko Saini, LinkedIn & Social Selling specialist – Formazione e Strategie. Il webinar sarà moderato da Antonella Petrancosta, digital promoter del Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna.

– foto ufficio stampa, Alessandro Albanese, presidente Camera di commercio di Palermo Enna –

(ITALPRESS).