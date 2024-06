Campionato Nazionale di Ginnastica, fioccano le medaglie per la Diavoli Rossi Marsala

La Polisportiva Diavoli Rossi Marsala è stata impegnata nel Campionato Nazionale CSAIN tenutosi dal 29 maggio al 2 giugno presso Rossano Calabro. Ben 34 atleti lilybetani hanno staccato il pass per le nazionali, accompagnati dai tecnici Anna Sammartano e Maria Barraco; tre i giudici marsalesi convocati: Monica Colicchia, Gianluca e Giorgia Gimondo.

Le ginnaste e i ginnasti della Diavoli Rossi, insieme a 6 atlete della Fitness Alcamo, conquistano i seguenti podi: 1° All around Junior Serie A Francesco Giappone, 1° anche alla sbarra e al minitrampolino; 3° al corpo libero Allievi 2 Serie C Gabriele Nisco; Andrea Fazio categoria Allievi 2 Serie D 1° alle parallele pari; Clara Morsello tra le Promesse serie D 1ª alle parallele, alla trave e al volteggio; Angelica Bonomo 2ª al volteggio e 3ª alle parallele; Alice Aguglitta categoria senior C2 3ª al minitrampolino e Giorgia Sammartano 2ª alla trave, 1ª al volteggio e al minitrampolino; Martina Grillo Senior C1 1ª alle parallele e 2ª al minitrampolino; Adele Ferrarella Junior C2 1ª alle parallele; Christel Monacò 2ª alle parallele al volteggio e al minitrampolino; Marialaura Lo Presti tra le Allieve C1 2ª al minitrampolino; Ginevra Scimemi categoria Ragazze C1 3ª al corpo libero; Giada Magro categoria Allieve C1 3ª al minitrampolino; Sara Oddo tra le Ragazze C1 2ª alle parallele; Giorgia Di Miceli Allieve Serie B 1ª alle parallele; Federica D’urso Ragazze Serie B 2ª al volteggio; Rossella Santoro tra le Ragazze Serie B 3ª alle parallele e al volteggio; Angela Pace Junior Serie B 1ª alla trave e 3ª al volteggio; Giorgia Giorlando Senior B 2ª All Around; Chiara Amodeo 3ª All Around; Martina Amodeo Junior A 3ª al volteggio e alla trave, 1ª alle parallele; Maria Barraco Senior Super A 2ª All Around, 1ª alla trave, 3ª al volteggio e al corpo libero. Il 30 giugno alle 18, presso il Palazzetto dello Sport di Marsala, saggio di fine anno per i Diavoli Rossi.