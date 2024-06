PD trapanese: “Bene Schlein, Bartolo e Lupo in Europa”

“Ringraziamo gli elettori e i militanti del Partito democratico trapanese che in questa tornata elettorale hanno sostenuto i nostri candidati. Siamo stati determinanti nell’ottimo risultato ottenuto dalla segretaria Schlein e da Pietro Bartolo, così come per Giuseppe Lupo che rappresenta una risorsa per il nostro partito e che saprà interpretare al meglio nel nuovo Parlamento europeo le esigenze del nostro territorio”. Lo dicono il segretario provinciale del Pd trapanese, Domenico Venuti, e la presidente dell’Assemblea dem Valentina Villabuona, commentando i dati delle Europee. Venuti e Villabuona giudicano “di grande rilievo” l’apporto dato dal Pd trapanese alle candidature di Schlein, Bartolo e Lupo: “Un voto che rafforza il Partito democratico – concludono – e che manda a Bruxelles personalità autorevoli che sapranno difendere gli interessi della Sicilia e della provincia di Trapani”.