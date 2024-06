Meloni “Notte più bella di due anni fa, italiani dalla nostra parte”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo visti qui quasi due anni fa ed era una bella notte, questa per me è più bella di due anni fa perchè due anni fa era una scommessa basata sulla speranza, tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere, dopo quasi due anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: voi siete. Questo per me ha un valore enorme”. Con queste parole il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta i risultati delle elezioni europee dall’Hotel Parco dei Principi, quartier generale di Fratelli d’Italia, sulle note dell’immancabile “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. tra i presenti il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida; il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli; il capogruppo in Senato, Lucio Malan; il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.“Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. E’ un messaggio che ci arriva dagli italiani: andare avanti e fatelo con maggiore determinazione. Grazie agli italiani, grazie a tutti quelli che ci hanno detto che capivano gli sforzi che stavamo facendo – prosegue -, è una forza e un entusiasmo che sapremo trasformare in benzina per i prossimi mesi perchè ne avremo bisogno. E’ commovente quello che è successo oggi. Sono orgogliosa dei risultati di Fratelli d’Italia ma sono anche molto orgogliosa del risultato di Forza Italia, della Lega, sono orgogliosa che la maggioranza del governo di questa Nazione sia riuscita a crescere insieme. E’ una cosa estremamente importante per noi. Mi pare che il sistema italiano stia diventando di nuovo un sistema bipolare, è una buona notizia perchè in un sistema bipolare ci sono visioni del mondo distinte e contrapposte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare. Oggi i cittadini ci hanno detto da che parte stanno, stanno dalla nostra parte”.Alla vigilia del G7 che si terrà a Borgo Egnazia in Puglia, Meloni si dice “fiera” che l’Italia si presenti al vertice “e in Europa con il governo più forte di tutti, questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi. E’ una soddisfazione e una grande responsabilità, noi dobbiamo essere consapevoli di questa responsabilità”. Tra mazzi di fiori, inno d’Italia e selfie, c’è anche spazio per una stoccata per Elly Schlein: “nel caso nostro ci hanno visto arrivare, ma non sono stato in grado di fermarci”.

