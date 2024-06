Europee, Schlein “Risultato straordinario, distanza da FdI si restringe”

ROMA (ITALPRESS) – “Un risultato straordinario”: così Elly Schlein ha commentato i primi risultati alle elezioni europee che danno il PD oltre il 24%. Accolta in sala stampa al Nazareno tra gli applausi degli esponenti del partito, la segretaria dem sottolinea che “siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si restringe”. Un dato che dimostra che “la campagna fatta palmo a palmo fatta sul territorio, con 123 tappe attraverso il Paese e soprattuto una squadra forte e plurale hanno premiato”. Da domani “continueremo a fare queste battaglie sulla questione salariale e sulla questione sociale, sulla sanità pubblica”, mentre si fa sentire “ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno dato di costruire l’alternativa a questo Governo”. Schlein sottolinea che “il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al Governo: continueremo a essere testardamente unitari e a sentire da questa sera la responsabilità ancora più forte a costruire l’alternativa” alla destra.L’altro dato che emerge è quello del forte astensionismo che “ci impegna ancora di più: continueremo insieme da domani a fare questa campagna tra la gente per riuscire a avvicinare le persone alla politica e per rafforzare la nostra democrazia”, assicura. In Europa, poi, “il Pse tiene: non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo S&D al Parlamento Europeo. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento Ue aall’interno del Partito socialista”.

