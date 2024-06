Al Parco Lilibeo i miti del Mare di Sicilia e il racconto Lichea

Al Parco Archeologico di Lilibeo avrà luogo l’iniziativa culturale oggi, 6 giugno, alle ore 19: “Mar di Sicilia: tra Mito, Storia, Leggenda”, promossa dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Protagonisti della serata saranno il racconto “Lichea”, scritto tra il 1956 ed il 1957 da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e la voce affascinante di Lucia Chirico (musiche originali di Riccardo Scilipoti). l racconto si configura come una sorta di incontro tra mito e realtà in cui una sirena, essere già in sé doppio, ibrido, capace di far convivere nella propria identità sembianze umane ed animali, si palesa qui non solo come creatura del mito ma come un individuo in carne ed ossa. Il racconto continuerà domani e giorno 30 di giugno al Parco di Selinunte. Una serie di serate per celebrare la storia, il mito e la leggenda attraverso un viaggio culturale. L’ingresso è gratuito.