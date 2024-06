Jasmine Paolini in finale al Roland Garros, sconfitta Andreeva

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini vola in finale al Roland Garros. La 28enne tennista toscana, numero 15 del ranking e 12 del seeding, ha battuto in semifinale la 17enne russa Mirra Andreeva, dominando il match e vincendo per 6-3 6-1 dopo un’ora e 13 minuti di gioco. Con questo successo Jasmine Paolini diventerà numero 7 al mondo, eguagliando il record di Roberta Vinci. Per la tennista azzurra si tratta della prima finale Slam, dove affronterà la numero 1 al mondo e campionessa in carica Iga Swiatek. “E’ stata una partita difficile, lei sta giocando benissimo, ha 17 anni, è così completa – ha commentato la tennista azzurra – Un mese fa mi ha battuta e mi sono detta ‘Devi fare megliò. Oggi ero nervosa nel primo set ma palla dopo palla mi sono rilassata. E’ stata dura, ma sono davvero felice”.

