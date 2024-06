Il Ministro Musumeci in visita alla Capitaneria di Porto di Mazara, “sforzi marittimi fondamentali”

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nell’ambito dei numerosi appuntamenti istituzionali che lo hanno visto impegnato sul territorio siciliano, ha fatto visita alla sede della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Nello Musumeci, accompagnato dal primo cittadino di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, è stato accolto dal Capitano di Fregata Raffaele Giardina, Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

Il Ministro si è intrattenuto con il Comandante disquisendo riguardo ad alcune tematiche afferenti alla portualità mazarese per le quali ha mostrato grande interesse manifestando apprezzamento per lo sforzo quotidianamente profuso dal personale del Corpo nell’effettuazione delle istituzionali attività di competenza soprattutto in relazione ai compiti espletati a beneficio di tutta la “marittimità” e di coloro i quali vivono e lavorano in mare e che dal mare traggono il proprio sostentamento.

Nell’occasione Musumeci ha espresso al personale militare e civile dell’Ufficio il proprio compiacimento per la qualità e l’efficacia con cui l’Amministrazione marittima conduce il delicato ruolo di riferimento a livello territoriale per il comparto della pesca marittima, sottolineando l’importanza del servizio assicurato dal Corpo delle Capitanerie di porto per rispondere alle diverse istanze del cittadino evidenziando, in particolare, il rapporto privilegiato che lega l’Autorità Marittima alla Città, quale prezioso punto di riferimento per la marineria locale, e più in generale, per l’indotto delle imprese del mare. Dopo gli onori di benvenuto resi dal personale, il Ministro, prima di proseguire con gli ulteriori incontri in ambito provinciale, ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento siglando il “libro d’onore” della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.