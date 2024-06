A Trapani multe per abbandono di rifiuti, sequestrato anche un ciclomotore

Prosegue con determinazione il contrasto ai reati ambientali. Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e monitoraggio la polizia locale ha sanzionato un altro “incivile”, sorpreso a lanciare un sacchetto di rifiuti dallo scooter in movimento. La sanzione comminata per tale infrazione ammonta a 216 euro, ed ha anche comportato – a seguito controlli – il sequestro del ciclomotore e una multa di 1500 euro per mancata copertura assicurativa e revisione del veicolo. Un altro cittadino è stato sanzionato invece per errato conferimento ed esposizione dei rifiuti senza mastello con una sanzione pari a 200 euro.